عمر هلال يكشف سبب خروج فيلمه «فوي فوي فوي» من ترشيحات الأوسكار

كشف المخرج والمؤلف عمر هلال، خروج فيلمه «فوي فوي فوي» من ترشيحات جوائز الأوسكار، في مرحلته الأخيرة.

تفاصيل خروج الفيلم من ترشيحات الأوسكار

وأوضح خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الحمد لله وشرف كبير إن فيلمي هو اللي مثل مصر.. فعلا كنا قريبين جدا من الترشيح، لكن الوقت مكنش في صالح الفيلم، وعدم تواجده في مهرجان من بدري لكن الحمد لله».

وكان فيلم فوي فوي فوي، قد وصل لأفضل 30 فيلما على المستوى الدولي ولم يصل للقائمة الطويلة للأفلام والمكونة من 15 فيلما، ليكون بالمرحلة النهائية لترشيحات الأوسكار.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقى، نيللى كريم، أمجد الحجار وآخرين، من اخراج وتأليف عمر هلال.