فيلم «فوي فوي» يحقق 33 مليونا و87 ألف جنيه منذ بدء العرض

حقق فيلم «فوي فوي فوي» نجاحا كبيرا في دور العرض، إذ تصدر المراكز الأولى في شباك التذاكر، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم فوي فوي حافظ على نجاحه، إذ حقق إيرادات تقرب من 33 مليون و87 ألف جنيه على مدار 14 أسبوعا من عرض الفيلم.

أحداث الفيلم

تدور قصة فيلم فوي فوي في إطار لايت كوميدي، إذ سعى الشاب حسن والذي ينتمي لأسرة فقيرة جدًا للهجرة للخارج، وتهيئ له الأقدار وجود فريق كرة قدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في مباراة بدولة أوروبية، ليقرر الادعاء بأنه من فاقدي البصر للانضمام للفريق، وتنجح خطته وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.