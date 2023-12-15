فيلم «فوي فوي» يقترب من 33 مليون جنيه إيرادات خلال 13 أسبوع عرض

اقترب فيلم «فوي فوي»، بعد 13 أسبوع عرض بالسينما، من تحقيق 33 مليون جنيه، إذ حقق إيرادات حتى الآن بلغت 32 مليونا و900 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ومع انطلاق موسم أفلام رأس السنة، تراجع ترتيب فيلم «فوي فوي» في شباك التذاكر، ووصل للمركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، فيما تصدر القائمة فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، الذي حقق أكثر من 8 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.

قائمة الإيرادات اليومية

كما سبقه في قائمة الإيرادات اليومية، أفلام «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«بلوموندو» بطولة حسن الرداد، فيما كانت المراكز الأخيرة من نصيب «أولاد حريم كريم»، و«حسن المصري»، و«البعبع».

أبطال «فوي فوي»

يشارك في بطولة فيلم «فوي فوي»، محمد فراج، في ثالث بطولاته المطلقة في عالم السينما، بعد فيلمي «القشاش» و«قط وفار»، ويشاركه نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار وبسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.