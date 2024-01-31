خطوات استخراج بيان حالة معلم أزهر.. يستخدم في الترقية والنقل

يهتم العاملون بالمعاهد الأزهرية باستخراج بيان حالة معلم أزهر من أجل التدرج الوظيفي والحصول على ترقية، حيث يعد من أهم المستندات التي يجب تقديمها للجهات المختصة للترقي في السلم الوظيفي.

وتستعرض «الوطن»، خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

خطوات استخراج بيان حالة معلم أزهر

ويتطلب استخراج بيان حالة معلم أزهر، اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي على النحو التالي:

- يتصفح المعلم موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنــــــــــا.

- اختيار بيان حالة معلم.

- ملء البيانات الرئيسية والتي تشمل الآتي:

* نوع المستخدم «معهد أزهري، منطقة أزهرية، مدير النظام، معلم».

* الرقم المسلسل للمعلم الأزهري

* كلمة السر، ويحصل عليها المعلم من المعهد الذي يعمل به.

- اضغط على «تسجيل الدخول».

وعقب إتمام هذه الخطوات يظهر أمام المستعلم الاستمارة الخاصة ببيان حالة المعلم، والتي تحتاج لاستيفاء البيانات الشخصية والوظيفية قبل طباعتها.

خطوات طباعة بيان حالة معلم أزهر

بعد الوصول إلى بيان حالة المعلم على الموقع، وقبل طباعتها يجب على المستعلم اتباع الخطوات التالية:

- إدخال البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي للمعلم.

- كتابة التفاصيل والبيانات الوظيفية للمعلم.

- كتابة المؤهلات الدراسية التي حصل عليها المعلم والشهادات الإضافية.

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات، والتأكد من حفظها يمكنك الضغط على «طباعة الاستمارة».

وبعد الحصول على نسخة من بيان حالة معلم أزهر، يقوم صاحب الطلب بالتوقيع عليها، ثم يتوجه إلي إدارة النظام للحصول على توقيع من رئيس القسم وختمها.

استخراج بيان حالة معلم من أكاديمية المعلمين

1- تصفح موقع أكاديمية المعلمين من هنـــــــــا.

2- اختر «معلمين الأزهر الشريف».

3- اختر التخصص.

4- إدخال الرقم المسلسل الخاص بالمعلم.

5- اضغط على تسجيل الدخول.

6- اطبع الاستمارة.

7- سجل بياناتك بعد تسجيل دخولك.

8- املأ البيانات الوظيفية.

9- قم بطباعة الصفحة الأخيرة.

محتويات بيان حالة المعلم

ويحتوي بيان حالة معلم الأزهر، على البيانات الآتية:

- الاسم الكامل للمعلم

- تاريخ الميلاد

- محل الميلاد

- الجنسية

- الديانة

- الحالة الاجتماعية

- المؤهلات العلمية

- الخبرات العملية

- الدورات التدريبية

- التقارير الإدارية

استخدام بيان حالة المعلم

ويعتبر بيان حالة المعلم الأزهري وثيقة مهمة، حيث يتم استخدامه في العديد من الأغراض، منها الآتي:

- الترقيات: يتم استخدام بيان حالة المعلم الأزهري في تقييم المعلمين للترقية إلى درجات وظيفية أعلى.

- النقل: يتم استخدام بيان حالة المعلم الأزهري في نقل المعلمين من معهد أو مدرسة إلى آخر.

- الإجازات: يتم استخدام بيان حالة المعلم الأزهري في منح المعلمين الإجازات المختلفة، مثل: إجازة المرض، إجازة الوضع، إجازة الحج.

- المعاشات: يتم استخدام بيان حالة المعلم الأزهري في تحديد مستحقات المعلمين عند التقاعد.

- المنح الدراسية: يتم استخدام بيان حالة المعلم الأزهري في منح المعلمين المنح الدراسية للدراسة في الخارج.

خدمات بوابة الأزهر الشريف

ويقدم الأزهر الشريف، العديد من الخدمات للطلاب المنتمين إليه والمعلمين بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التي يمكن الدخول إليها من هنــــــــــــــا.

ويمكن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية الاطلاع على جداول الامتحانات للطلاب في جميع صفوف التعليم الأساسي والثانوية الأزهرية، فضلاً عن إمكانية متابعة أخبار العملية التعليمية.

ويُمكن لطلاب الأزهر الاطلاع على نتائج الامتحانات فور تصحيحها واعتمادها من إدارة الأزهر الشريف.

إضافة إلى الحصول على الخدمات الآتية:

- الاستعلام عن أرقام جلوس «أبناؤنا في الخارج».

- مرحلة مشتى إجازة منتصف العام 2024 (للعائلات بمساكن المنتزه بالإسكندرية).

- التقدم لاختبارات الانضمام لفريق الأزهر الشريف لكرة القدم للانضمام في دوري الشركات.

- نتيجة قرعة مشتى الغردقة للشباب.

- استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الأزهرية 2023/ 2024.

- الاستعلام عن الناجحين في مسابقة الابتعاث الخارجي للعام 2023/ 2024.

- الاستعلام عن الفائزين في الامتحان التحريري لمسابقة عضوية لجنة المصحف.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023.

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.