براعم المصري يفوز على الشبان المسلمين برباعية في بورسعيد

فاز فريق براعم المصري تحت 12 عاما، بقيادة الكابتن محمد عبد الحليم «فلة»، على ضيفه فريق الشبان المسلمين بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الرابعة والثلاثين محتلًا صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

هدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ، سجلهما ياسين ندا ومصعب فاروق، وفي الشوط الثاني ينجح إياد طاهر وعبد الرحمن بوتشا في إضافة هدفين جديدين لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف نظيفة.

مثل المصري في المباراة: يوسف رضوان لحراسة المرمى، يزيد سمير، إياد طاهر، ياسين ندا، زياد عبد اللطيف، إياد خليفة، عبد الرحمن بوتشا، ياسين الجزار، بلال الشامي.

فيما شارك كبدلاء كل من مصعب فاروق، فارس عوض، محمد مدحت، محمد درويش، أحمد عجيزة، سيف الحفني، سيد فؤاد.

الجهاز الفني لفريق المصري

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من محمد عبد الحليم «فُلة» مدربًا عامًا، محمد جمال مدربًا مساعدا، أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، محمد عبدالباري أخصائي علاج طبيعي، زكريا قمصان إداريًا.

فيما يتكون جهاز الإشراف من عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم، محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، إبراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

براعم تحت 11 سنة يفوز على بورفؤاد

فيما فاز فريق براعم المصري تحت 11 عاما الفئة العمرية 2012 بقيادة الكابتن مجدي النجار، على نظيره بورفؤاد بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بملعب الهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

بتلك النتيجة يواصل المصري تصدره للمسابقة برصيد 34 نقطة من 12 مباراة فقط، بعد أن جنبته القرعة اللعب في الجولة التاسعة.