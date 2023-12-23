فوز فريق منتخب السويس على المدينة 8-1 في دوري الناشئين

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس من الفوز على فريق نادي شباب المدينة بـ8 أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مركز شباب المثلث .

أهداف منتخب السويس في المدينة

يقود نادي منتخب السويس سعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، والمدير الفتي للفريق أحمد آدم المدير وعلاء منير رئيس قطاع الناشئين، وياسر السيد المدير الفني للقطاع، وبدوي صلاح إداري القطاع.

أحرز الأهداف اللاعبين فارس خالد «4 أهداف» وعبد الله أحمد حفيظ «هدفين» ومحمد مصطفى ومعاذ حسن.

تألق خط وسط فريق منتخب السويس

وقال أحمد آدم المدير الفني لفريق نادي منتخب السويس، إن مباراة فريقي منتخب السويس وشباب المدينة في دوري الناشئين، شهدت تألق اللاعبين فارس خالد ومعاذ حسن مصطفى بدر من فريقه.