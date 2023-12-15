 منتخب السويس يكتسح جنوب سيناء بـ 9 أهداف في دوري الناشئين

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، الفوز على فريق نادي جنوب سيناء بـ9 أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب منتخب السويس.

منتخب السويس يمطر شباك جنوب سيناء بتسعة أهداف

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس بقيادة كابتن سعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، وأحمد أدم المدير الفني للفريق والكابتن علاء منير رئيس قطاع الناشئين، والكابتن ياسر السيد المدير الفني للقطاع، والكابتن بدوي صلاح إداري القطاع، من تحقيق الفوز، على فريق نادي جنوب سيناء بـ9 أهداف بدون رد وقد أحرز الأهداف اللاعبين بسام أحمد محمود 3 أهداف وعبد الله أحمد حفيظ 3 أهداف ومصطفى البوب، وأحمد ناصر ومعاذ حسن هدف.

تألق المساك وخط الوسط لفريق منتخب السويس

وقال الكابتن أحمد آدم المدير الفني لنادي منتخب السويس، إن المباراة فريقا منتخب السويس وجنوب سيناء في دوري الناشئين، شهدت تألق إسلام طارق المساك في منتخب السويس، ومعاذ حسن وإسلام مبارك مهاجمي الوسط بنادي المنتخب، وذلك يظهر مدي الجهد المبذول مع الفريق بالكامل وظهور اللاعبين بمستوى جيد جداً