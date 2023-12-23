«تجارية كفر الشيخ»: لدينا مخزون 550 ألف طن أرز شعير جاهز للطرح بالأسواق

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن مخزون محصول الأرز الشعير لدى المزارعين بالمحافظة يكفي لمدة عام ونصف، وهو الأمر الذي يعد إنتاجية كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن المحافظة تنتج نحو 40% من الأرز الشعير على نطاق المحافظات.

550 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كميات الأرز الشعير المخزنة في محافظة كفر الشيخ التي سيتم تداولها لحركة البيع والشراء بالأسواق العامة بمحافظات الجمهورية، تقدر بنحو 550 ألف طن أرز شعير عريض ورفيع الحبة.

الأرز مخزون استراتيجي هام

وأضاف أن الأرز الشعير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتنتج الحقول على مستوى المحافظات نحو 6 ملايين و500 ألف طن أرز، بما يغطي الاستهلاك المحلي ويحقق فائضا جيدا للغاية.

يذكر أن المساحة المنزرعة خلال موسم حصاد محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ 2023، بلغت نحو 340 ألف فدان، حيث تحتل المحافظة المرتبة الثانية في إنتاجية الأرز، بينما تحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى.