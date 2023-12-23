3 ظواهر جوية تضرب الإسكندرية اليوم.. ما علاقة البحر الأبيض؟

حذرت غرفة عمليات الإسكندرية من 3 ظواهر تضرب المدينة الساحلية اليوم السبت ضمن الأجواء المتقلبة التي تضربها منذ أمس الجمعة وتستمر حتى ختام اليوم، ما يتبعه ضرورة توخي الحذر منها، في ظل إعلان حالة الطوارئ حتى اعتدال حالة الطقس.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 3 ظواهر تضرب الإسكندرية اليوم والتي أبرزها الأمطار، بحسب ما كشفته غرفة عمليات محافظة الإسكندرية التي تعقد على مدار 24 ساعة ضمن حالة الطوارئ المرفوعة حاليا.

ظواهر تضرب الإسكندرية اليوم

وتتمثل الظواهر الجوية التي تضرب الإسكندرية في الأمطار والرياح وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، وتأتي تفاصيلها كالآتي:

- تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة 40%.

- نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة ما يزيد من نسبة البرودة.

- ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2 إلى 3.5 متر وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وتشهد درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تسجيل العظمى 21 بينما تنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 13، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلا بانخفاض درجة عن الأيام السابقة.