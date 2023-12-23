محمد منير يعلن التبرع بجزء من أرباح حفل رأس السنة لأهل غزة

أعلن الفنان محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» التبرع بجزء من أجر حفله المقرر إحياؤه يوم 31 ديسمبر ضمن حفلات رأس السنة لصالح أهل غزة.

وكتبت الحساب الرسمي لمحمد منير عبر «إنستجرام»: «احجز تذكرتك وانضم إلینا في أكبر حفل للعام الجدید 2024 مع الكينج محمد منير - مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب ناریة للعد التنازلي للترحیب بعام 2024، واستمتعوا بمشاھدة أكبر عرض لألعاب الخفة مع كريس المصرى ومفاجآت تانیة كتیر، یوم الأحد 31 دیسمبر».

وأضافت: «يرجى ملاحظة: سيتم التبرع بجزء من الأرباح لجهود إغاثة غزة».

محمد منير يروج لحفل ليلة رأس السنة

وروج الكينج منذ ايام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله الغنائي ليلة رأس السنة بنشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «انضم إلينا في إحدى حفلات العام الجديد 2024 الرائعة مع النجوم الملك محمد منير، عفروتو، مسار إجباري».