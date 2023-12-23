حفيد فريد شوقي يكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى منذ أيام

كشف الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، تطورات الازمة الصحية التي تعرض لها منذ ايام دخل علي اثرها المستشفي وتلقي بعض المحاليل الطبية اللازمة.

وطمأن أحمد جمال سعيد جمهوره عن حالته الصحية من خلال تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: «الحمدلله أنا حاليا بصحة جيده حيث شعرت منذ أيام بآلام حادة ذهبت لأحد المستشفيات وكان التشخيص التهاب حاد في القولون والحمدلله أنا حاليا أفضل واستأنفت العمل مرة أخرى حيث أصور دور في مسلسل كامل العدد ومسلسل صيد العقارب، وشكرا من قلبي لكل من حرص الاطمئنان عن حالتي الصحية».

أزمة أحمد جمال سعيد الصحية

واعلن احمد جمال سعيد منذ أيام تعرضه لأزمة صحية، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى معلقا: «اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب».

أعمال يشارك فيها أحمد جمال سعيد

ويشارك أحمد جمال سعيد في مسلسل كامل العدد والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

كما يصور مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والفنان رياض الخولي والفنانة سيمون، والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار