تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد جمال سعيد

أزمة صحية مفاجئة تعرض لها الفنان أحمد سعيد جمال والتي كشف عنها عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر أحمد جمال سعيد صورة له من داخل المستشفي يتلقي بعض المحاليل وعلق عليها قائلا: «اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب».

تطورات الحالة الصحية لأحمد جمال

وكشف صديق مقرب للفنان أحمد سعيد جمال في تصريحات لـ«الوطن» تطورات حالة صديقه الصحية، مؤكدا خروجة من المستشفى ويوجد حاليًا في المنزل واخد قسط من الراحة حيث يعاني من مشاكل في القولون.

حكاية «ما تيجي نشوف»

وحقق الفنان أحمد جمال سعيد بنجاح كبير بحكاية «ما تيجي نشوف» ضمن أحداث مسلسل «55 مشكلة حب»، وشارك في بطولته كل من هنا شيحة، طارق صبري، غسلام جمال، ملك قورة ونهى عابدين، من إخراج محمد الخبيري

أحمد سعيد جمال يرثي خالتة

وأعلن أحمد سعيد جمال منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور، إنستجرام، وفاة خالته المنتجة ناهد فريد شوقي قائلاً: «توفت إلى رحمة الله خالتي ناهد فريد شوقي. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب، هتوحشيني يا حبيبتي. السلام لأمي أمانه. الله يرحمكم.»