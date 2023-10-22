إشادات بأداء أحمد جمال سعيد في «ما تيجي نشوف».. والجمهور: ممثل شاطر

أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء الفنان أحمد جمال سعيد، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء حكاية «ما تيجي نشوف»، وهو ثاني حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكون من 10 حلقات.

تعليقات الجمهور على موهبة أحمد جمال سعيد

وكانت التعليقات كالآتي: «أحمد جمال سعيد عامل دور مختلف في حكاية ماتيجي نشوف وأكيد هنشوف تطور في الشخصية لأنه دايمًا مختلف وحاسة إنه هيصدمنا كلنا وهيبهرنا كالعادة».

وكتب آخر: «أحمد جمال سعيد فنان شاب شاطر ومبدع ويستحق الإشادة لجمال أدائه وتميزه واختلافه وتنوعه في اختيار أدواره».

«ما تيجي نشوف»

يذكر أن حكاية «ما تيجي نشوف» بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل «55 مشكلة حب» مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وON دراما.