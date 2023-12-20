نقل الفنان أحمد جمال سعيد إلى المستشفى: «اللهم ارفع عني وخفف تعبي» (صورة)

تعرض الفنان أحمد جمال سعيد، لأزمة صحية مفاجئة، في الساعات القليلة الماضية، ونشر صورة له داخل المستشفى، عبر «استوري» حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وعلق أحمد جمال سعيد على الصورة: «اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب».

حكاية «ما تيجي نشوف» آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد

وكان آخر أعمال الفنان احمد جمال سعيد، حكاية «ما تيجي نشوف» ضمن أحداث مسلسل «55 مشكلة حب»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من هنا شيحة، طارق صبري، غسلام جمال، ملك قورة ونهى عابدين، من إخراج محمد الخبيري.