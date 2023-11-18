ما صلة قرابة الفنان أحمد جمال سعيد بفريد شوقي؟

بين عشرات الوجوه التي لمعت مؤخرًا في الدراما المصرية تردد اسم الفنان أحمد جمال سعيد بعد شهرته في أكثر من عمل فني بينها فيلم «يانا يا خالتي» ومسلسل «نصيبي وقسمتك 3»، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، ليكشف مؤخرًا عن صلة قرابته بالفنان فريد شوقي، التي خشي أن يعرفها الناس قبل أن يصنع بصمة تجعله محبوبًا بين الجماهير.

علاقة الفنان أحمد جمال سعيد بفريد شوقي

انتشر للفنان أحمد جمال سعيد العديد من الصور على مدار العامين السابقين مع أفراد من أسرة الفنان فريد شوقي، منهم الفنانة رانيا فريد شوقي وناهد السباعي، ليتساءل الناس عن صلة قرابة الفنان الشاب بالعائلة الشهيرة، وهو ما كشفه «سعيد»، موضحًا أنه حفيد وحش الشاشة والفنانة هدى سلطان.

وقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «فكرة إنّي حفيد فريد شوقي تعتبر نعمة ونقمة في نفس الوقت، نعمة لأنَّ فريد شوقي تاريخ كبير وحاجة تشرَّف أي حد أن يكون اسمي مقترنًا بفريد شوقي، ونقمة لأن الناس ستبدأ تحاسبني على أنني حفيد فريد شوقي، فلازم أحافظ على التراث الفني الذي تركه، وهذا أمر صعب جدًا بالطبع».

علاقته بالفنانة رانيا فريد شوقي

وبين بنات الفنان فريد شوقي تُعتبر الفنانة رانيا فريد شوقي أقرب خالات الفنان أحمد سعيد جمال لقلبه، بحسب حديث سابق له: «دي بقى اللي فعلًا فريد شوقي، يعني رانيا هي فريد شوقي بجد، وبالنسبة لي هي أحن واحدة عليّا، أنا بحب الأكل جدًا، وهي بتعملي الأكلات اللي بحبها، وبوجهلها رسالة، السجق وحشني من إيديكي أوي»، أما والدته فهي مها، ابنة الفنانة هدى سلطان.