مطار مرسى علم يستقبل 43 رحلة طيران تقل آلاف السائحين على مدار الأسبوع

يستقبل مطار مرسى الدولي، على مدار اليوم السبت، 43 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل ما يقرب من 9 آلاف سائح، تزامنا مع احتفالات الكريسماس على شواطئ مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 43 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وليتوانيا، وذلك ضمن 121 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

استعدادات فنادق مرسى علم لاحتفالات الكريسماس

وكشف «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 9 آلاف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، للاحتفال بالكريسماس على شواطئ مرسى علم.

ولفت إلى أن فرق العلاقات العامة ستكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية وعمل برامج خاصة لاحتفالات الكريسماس.