استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات بغزة.. أغلبهم أطفال ونساء

استشهد عشرات الفلسطينيين معظهم من الأطفال والنساء في قصف على مخيم النصيرات في غزة، كما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

الاحتلال يقتحم مناطق مختلفة خلال ساعات الليل

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.

جنود الاحتلال يداهمون المنازل ويعبثوا بمحتواياتها

ونقلت «وفا» عن شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وجنوب نابلس ومدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان وبلدة يطا جنوب الخليل ومخيم عايدة شمال بيت لحم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ولم ترد أنباء عن تنفيذ حملات اعتقالات بهذه الأماكن حتى الأن.