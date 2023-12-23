جدول امتحانات الصف الأول الثانوي منتصف العام 2024 بمحافظة المنوفية

تشغل جداول امتحانات الصف الأول الثانوي، الترم الأول، بمحافظة المنوفية، قطاعا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب، بعد الإعلان عنها رسميًا من قِبل مديرية التربية والتعليم، عقب اعتمادها من قِبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشددًا على أهمية رفع درجة الطوارئ، في كافة قطاعات التعليم بالمحافظة، استعدادًا لامتحانات منتصف العام الدراسي 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالمنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه وفق جدول امتحانات الصف الأول الثانوي منتصف العام 2024، فإن الامتحانات تنطلق يوم 14 يناير المقبل، وتنتهي 23 من نفس الشهر.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ضوابط الامتحانات بعد الإعلان عن جداول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في المنوفية، حيث تعقد الامتحانات العلمية قبل النظرية بمعرفة المدرسة، وإعفاء طلاب المنازل من الامتحانات العملية والمشروعات البحثية، كما يؤدي طلاب مدارس اللغات امتحان المستوى الرفيع بمعرفة المدرسة.

جول امتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوي بالمنوفية

وجاء جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الأول الثانوي بمحافظة المنوفية، للمدراس اللغات والرسمية والخاصة والرياضي، المعلن رسميًا من قِبل مديرية التربية والتعليم على النحو التالي: