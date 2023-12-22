جداول امتحانات منتصف العام للمرحلة الإبتدائية 2024 في محافظة المنوفية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لامتحانات منتصف العام 2024، والتي ستبدأ مع بداية الشهر المقبل، بعد الإعلان الرسمي عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي للمرحلة الإبتدائية لمختلف الفصول الدراسية.

جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الابتدائية بالمنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أنه بعد الإعلان رسمياً عن جدول امتحانات المرحلة الابتدائية منتصف العام، 2024، تم رفع درجة الإستعدادات لاستقبال الامتحانات وتجهيز اللجان والمدراس.

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدول منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، يبدأ من 3 يناير المقبل، وينتهي 16 يناير للمرحلة الابتدائية.

استعدادات لامتحانات المرحلة الإبتدائية في المنوفية

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي للمرحلة الابتدائية، كما شدد علي رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وجاءت جداول امتحانات منتصف العام للمرحلة الابتدائية في محافظة المنوفية، وفق المعلن رسمياً من مديرية التربية والتعليم، علي النحو التالي: