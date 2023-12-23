«أوقاف المنوفية» تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان في مسجد سيدي شبل الأربعاء

تنظم مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية ندوة عن الإدمان ومخاطره على المواطنين، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن ندوة التحذير من مخاطر الإدمان وخطورته على المجتمع تقام في مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، وبحضور عدد كبير من قيادات الأوقاف، حيث يتم تناول كل أوجه المخاطر التي يسببها الإدمان وضرورة العلاج والعودة للطريق الصحيح.

وأوضحت مديرية الأوقاف، أن الندوة يحاضر فيها الدكتور عادل الصاوي أبوزيد وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور خالد عبدالسلام وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية.

26 ندوة في المحافظات قبل نهاية شهر ديسمبر

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه في إطار تفعيل الندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي، تعقد الوزارة 26 ندوة إقليمية على مستوى المديريات خلال الفترة من الأحد القادم الموافق 24 حتى 31 دبسمبر الجاري، في ضوء دورها على مستوى جميع المحافظات.