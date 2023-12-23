رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«أوقاف المنوفية» تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان في مسجد سيدي شبل الأربعاء

كتب:

إبراهيم الديهي
08:52 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
أوقاف المنوفية

أوقاف المنوفية

تنظم مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية ندوة عن الإدمان ومخاطره على المواطنين، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن ندوة التحذير من مخاطر الإدمان وخطورته على المجتمع تقام في مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، وبحضور عدد كبير من قيادات الأوقاف، حيث يتم تناول كل أوجه المخاطر التي يسببها الإدمان وضرورة العلاج والعودة للطريق الصحيح.

وأوضحت مديرية الأوقاف، أن الندوة يحاضر فيها الدكتور عادل الصاوي أبوزيد وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور خالد عبدالسلام وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية.

26 ندوة في المحافظات قبل نهاية شهر ديسمبر

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه في إطار تفعيل الندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي، تعقد الوزارة 26 ندوة إقليمية على مستوى المديريات خلال الفترة من الأحد القادم الموافق 24 حتى 31 دبسمبر الجاري، في ضوء دورها على مستوى جميع المحافظات.

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي منتصف العام 2024 بمحافظة المنوفية

جداول امتحانات منتصف العام للمرحلة الابتدائية 2024 في محافظة المنوفية

ختام فعاليات القافلة المائية بقرية بشتامي في المنوفية

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة مكبرة في المنوفية
بقلم إبراهيم الديهي