رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
09:13 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يسجل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 39.09 جنيه للشراء و39.23 جنيه للبيع، وذلك كما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك، كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 

يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات داخل بنك مصر 38.95 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري يسجل 38.95 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وفي مصرف أبو ظبي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات إلى 38.98 جنيه للشراء، و39.15 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإٍسترليني في بنك الإسكندرية 

أما سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية فسجل 39.08 جنيه للشراء، و39.58 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية.. مستقر
بقلم مريم حنفي