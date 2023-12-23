سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يسجل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 39.09 جنيه للشراء و39.23 جنيه للبيع، وذلك كما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك، كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات داخل بنك مصر 38.95 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري يسجل 38.95 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات إلى 38.98 جنيه للشراء، و39.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإٍسترليني في بنك الإسكندرية

أما سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية فسجل 39.08 جنيه للشراء، و39.58 جنيه للبيع.