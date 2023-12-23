بايدن يعلق على مقتل أمريكي في غزة: قلبي يعتصره الألم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن «قلبه يعتصره الألم» بسبب الأنباء التي تفيد بمقتل أمريكي يدعى جادي حجاي يُعتقد أنه قتل على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر عندما هاجمت الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

بايدن وزوجته حزينون

وكان يُعتقد سابقًا أن حجاي، الإسرائيلي أمريكي يبلغ من العمر 73 عامًا، قد احتُجز كرهينة في الهجوم مع زوجته.

وذكر جو بايدن وزوجته جيل بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: «نحن حزينون بسبب الأخبار التي تفيد بمقتل الأمريكي جادي حجاي، ونواصل الصلاة من أجل رفاهية زوجته جودي وعودتها بأمان».

زوجة حجاي لا تزال محتجزة

وقالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن جوديث وينشتاين، زوجة حجاي، لا تزال محتجزة رهينة في قطاع غزة، ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاجاي.

وتابع «بايدن» في بيانه: «اليوم نصلي من أجل أبنائها الأربعة وأحفادها السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم نبأ وفاته».