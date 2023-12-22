عاجل.. غضب عارم في إسرائيل بسبب نجل نتنياهو.. يكلف الاحتلال الملايين

أشارت تقارير وسائل إعلامية عبرية إلى أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكلف الدولة آلاف الدولارات أسبوعيًا خلال إقامته في مدينة ميامي الأمريكية، ما يثير غضبا شديدا داخل إسرائيل.

غضب في إسرائيل بسبب نجل نتنياهو

وبحسبب تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، فإن يائير نتنياهو «32 عاما» نجل رئيس وزراء الاحتلال كلف إسرائيل نحو 275 ألف دولار، وهو ما يعادل مليون شيكل من المال العام، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن نجل نتنياهو حّل الدولة تكاليف حراسته الشخصية، حيث مولت الحكومة إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير في ميامي بولاية فلوريدا بنحو مليون شيكل.

ويرافق نجل رئيس وزراء حكومة الاحتلال خلال وجوده في الولايات المتحدة اثنان من حراس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ولدواعٍ أمنية فإنه يجري تغيير طقم الحراسة من أسبوعين إلي 3 أسابيع.

تكاليف حراسة ابن رئيس وزراء الاحتلال

وأوضحت التقارير الإعلامية العبرية، أن المليون شيكل هي تكاليف الإقامة والطعام لحراس يائير نتنياهو وسيارة وسائق، بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، لكنه لا يغطي تكلفة الانتقال من إسرائيل إلي ميامي والعودة لاحقا.

وتم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، والتي تحملت جزءا كبيرا من النفقات.

وقال مصدر سياسي لهآرتس، إن خلال الفترة الماضية، ارتفعت تكلفة إقامة يائير بالخارج، لأنه انتقل من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى أن اختيار ميامي وجهة باهظة السعر للغاية.

وكان يائير يتعرض لانتقادات لاسعة منذ بداية العدوان على قطاع غزة بسبب إقامته في الولايات المتحدة في الوقت الذي تم فيه استدعاء 350 ألف مجند احتياطي، وقال محامي يائير إن إقامته بالخارج كانت لأنه يتعرض لـ«الاضطهاد» لكنه اضطر إلى العودة مؤخرًا إلى تل أبيب.