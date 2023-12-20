طارق فهمي: شعبية بايدن هبطت بشكل غير مسبوق بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن حرب غزة ستكون لها ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية، فوفق آخر استطلاعات، هبطت شعبية بايدن بشكل غير مسبوق، نتيجة دعمه غير المحدود لإسرائيل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الدعم يرجع لنمط التحالف الاستراتيجي المفصلي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأمريكا هي شريك محرض على العملية العسكرية في غزة.

وأوضح أن حرب غزة لو وقعت في عهد ترامب، لكان الموقع مختلف تماما الآن، لكن في النهاية لا خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إسرائيل، لكن الشعب الأمريكي منقسم، حيث أعطى بايدن دولة الاحتلال شيك على بياض للاستمرار في عدوانها، وبالتالي فإن الإدارة الامريكية شريك محرض على استمرار العمليات العسكرية، وأعلنت التزامها بأمن إسرائيل، اما الشباب الليبراليين يرفضون هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل.