أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية من طراز «سو-34»

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز «سو-34» على الجبهة الجنوبية، واعتبره نجاحًا في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

صواريخ باتريوت

ولم يشر الجيش الروسي إلى الحادث، لكن المدونين الروس أقروا بالأمر، وأشار المحللون إلى أن صواريخ باتريوت التي زودتها الولايات المتحدة ربما جرى استخدامها.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على تطبيق «تلجرام»: «ظهر اليوم في القطاع الجنوبي - سقوط ثلاث قاذفات مقاتلات روسية من طراز سو-34».

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية يوري إحنات، ذلك عبر التلفزيون الوطني، بأنه «عملية مخطط لها ببراعة».

سو-34

وقال: «لم يكن هناك سو-34 منذ بعض الوقت في إحصائياتنا الإيجابية»، مستشهدا بالنموذج كواحد من أحدث الطائرات الروسية للقصف والهجمات الأخرى.

وأشاد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في خطاب أمس، بالوحدة المضادة للطائرات في منطقة أوديسا، لإسقاطها الطائرات في منطقة خيرسون.

واحتلت المنطقة في الأيام الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كما سعت القوات الأوكرانية إلى استعادة الأراضي وفي نوفمبر أقامت مواقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في خيرسون.