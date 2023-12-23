إلهام شاهين بعد خسارة وزنها: رد فعل الجمهور أسعدني للغاية

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا بعد ظهورها بشكل شبابي وخسارة كبيرة في الوزن لاحظها الجمهور؛ مع عدد من الصور التي شاركتها عبر صفحتها الخاصة.

إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ«الوطن» إنها لم تتوقع ردود الفعل التي تلقتها من الجمهور ولكنه أمر أسعدها للغاية وشجعها على استكمال الريجيم الذي تخضع له في الفترة الأخيرة.

وتابعت «شاهين» إنها بالفعل تخضع لريجيم قاس خلال الفترة الأخيرة، وتتبع نظامًا محددًا، وذلك لأنها تريد أن تخسر بعض الكيلوجرامات من وزنها، كما أنها تعتمد على تناول أدوية لفقد الشهية للطعام.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت مؤخرًا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير المصري وداليا شوقي وصبا مبارك وعدد آخر من الفنانين.