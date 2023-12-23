5 أنشطة نفذتها محافظة القاهرة لمواجهة التغيرات المناخية.. حدائق ومشروعات خضراء

عملت محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء للحد من مخاطر الاحتباس الحراري ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهي تعد إحدى أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة للتعامل مع قضية تغيرالمناخ والحفاظ على البيئة.

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أنه من الخطوات التي جرى اتخاذها لتحسين البيئة والحد من التغيرات المناخية بالعاصمة خلال عام 2023 ما يلي:

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير المسبوقة على المستوى العالمي من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 للوصول إلى نظام بيئي مستدام، وتم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى 6 فئات بواقع 3 مشروعات في كل فئة.

حديقة اللواء جمال محمد علي «الواحة»

تقع على 5 أفدنة وذلك ضمن جهود زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من الاحتباس الحرارى ومواجهة تغيرالمناخ والحفاظ على البيئة، ويتوسط الحديقة تمثال اللواء جمال محمد علي مدير المهندسين العسكريين أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتم زراعة 202 نخلة مثمرة وشجرة صديقة للبيئة، وإقامة ممرات بين الأشجار لاستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشي.

مشروع حدائق الفسطاط

يستمر العمل بمشروع حدائق الفسطاط ويقع على مساحة 500 فدان، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتقام بقلب القاهرة التاريخية، وتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، وتعد أكبر متنفس أخضر بقلب القاهرة.

افتتاح حديقة ابن سندر بعد التطوير

تقع على مساحة 12 ألف متر مربع، وتعمل على زيادة الرقعة لخضراء وتحسين جودة الهواء، ومتنفس للمواطنين بعد زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء .

افتتاح عدة حدائق بمصر الجديدة بعد التطوير

تضمنت الأعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وحديقة ميدان روكسى و6 جزر تجميلية بتقاطع شارعى الخليفة المأمون والميرغنى على مساحة 2000 متر مربع ، بلغت تكلفة أعمال التطوير مليوني جنيه فى إطار تحسين جودة الهواء وزيادة المساحة الخضراء.