إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلن المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في محافظة بني سويف، عن إزالة 67 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى المحافظة، خلال عدة حملات نفذتها إدارة حماية الأراضي الزراعية بالمديرية.

إزالة تعديات على مساحة فدانين

وقال وكيل وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية، إن إدارة حماية الأراضي الزراعية نجحت بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في إزالة عدد 67 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى المحافظة، على مساحة 2 فدان و11 قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

تكثيف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة وتكثيف العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

وجدد المحافظ خلال تصريحات صحفية، تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.