مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو فشل في حربه على غزة.. والقضاء على الفصائل غير واقعي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي أمامها خيارين فقط فيما يتعلق بالحرب على غزة، الأول الموافقة على وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، أو تواصل القتال دون القضاء على الفصائل واستعادة المحتجزين.

وأشار «أولمرت»، إلى أن الخيار الثاني سيؤدي إلى الخسارة الكاملة لما تبقى من الدعم الشعبي الدولي لحق دولة إسرائيل في الوجود، بحسب صحيفة «هاآرتس» العبرية.

أولمرت: من الضروري وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنه من الضروري وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصف رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بـ«الفاشل»، وأنه لا يستطيع تحقيق أي أهدافه في قطاع غزة، كما أنه يقوم بأسلوب الخداع والغش، وهو أسلوب يعتمده في إدارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مزاعم حكومة الحرب في التخلص من الفصائل الفلسطينية عن طريق العمليات العسكرية هو أمر غير واقعي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أن «نتنياهو» يحاول بالخداع الهروب من المسئولية الكبرى التي تقع عليه نتيجة حادث 7 أكتوبر، وهو الآن ليس مشغولًا بالحرب في قطاع غزة، بل ببقائه السياسي.

أولمرت: يجب على إسرائيل أن تعلن الآن أنها ستنسحب من غزة

ويعرف إيهود أولمرت بانتقاده اللاذع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، وأكد في تصريح سابق بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنه لكسب المزيد من الوقت والصبر من المجتمع الدولي، يجب على إسرائيل أن تعلن الآن أنها ستنسحب من غزة عندما تنتهي الحرب، وتقدم رؤية قابلة للتطبيق هناك.