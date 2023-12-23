«تعليم الإسماعيلية» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بتعقيم المدارس

وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الإدارات في المراكز المختلفة بضرورة إنهاء كل إجراءات التجهيزات الخاصة بلجان الامتحانات، وتعقيم وتطهير المدارس، استعدادا لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم تعليمات أداء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة 2024 داخل المدارس المختلفة، وذلك في بيان رسمي موجه، يتضمن ضرورة أن تكون المدارس مؤمنة بالكامل، خاصة لجان الامتحانات.

تعليمات امتحانات 2024.. المرحلة الابتدائية

وفيما يتعلق بامتحانات المرحلة الابتدائية 2024 وجهت المديرية بتخصيص 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية في اليوم الأول لامتحان الخط العربي والإملاء، فيما يؤدي طلاب المدارس الأمريكية والخاصة، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، في نفس يوم أداء طلاب المدارس الحكومية.

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بضرورة تحديد موعد امتحان المستوي الرفيع لطلاب المدارس الخاصة والأمريكية بمدة ساعتين، بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتقام في الموعد المناسب، فيما وجهت بإقامة تقويم النشاط العملي قبل فترة أداء الامتحانات بوقت كاف.

تعليمات امتحانات 2024.. المرحلة الإعدادية

وفي المرحلة الإعدادية، وجهت مديرية التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من الامتحانات العملية لمادتي العلوم والحاسب الآلي قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بوقت كاف.

كما طالبت بتحديد موعد امتحان المستوى الرفيع لطلاب المدارس الخاصة والأمريكية بمدة ساعتين، بالتعاون مع التوجيهات المختلفة في الموعد المناسب مع ضرورة الانتهاء من تقويم النشاط العملي قبل فترة أداء الامتحانات بوقت كاف.

ووجهت المديرية بخصيص 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية في اليوم الأول لامتحان الخط العربي والإملاء، فيما يؤدي طلاب المدارس الأمريكية والخاصة، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، في نفس يوم أداء طلاب المدارس الحكومية.

توجيهات امتحانات 2024.. المرحلة الاعدادية

وفي المرحلة الثانوية وجهت المديرية بضرورة إجراء الامتحانات الثانوية في لجان مؤمنة مع الانتهاء من أعمال تقويم الطلاب علي الامتحانات العملية المختلفة قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف، إلى جانب تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان للحفاظ على صحة الطلاب في فصل الشتاء.