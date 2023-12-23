جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بالمنوفية

تشغل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، بعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول بمحافظة المنوفية، عقب اعتماده من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 في المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمنوفية، ومعها ضوابط الامتحانات، من بينها أداء طلاب مدارس اللغات امتحان المستوى الرفيع بمعرفة المدرسة، وعقد الامتحانات العلمية قبل النظرية بمعرفة المدرسة، وإعفاء طلاب المنازل من الامتحانات العملية والمشروعات البحثية.

كما أعلن محافظ المنوفية رفع درجة الاستعدادات لاستقبال امتحانات منتصف العام الدراسي، وتجهيز المدراس والفصول لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

موعد انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بالمنوفية

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن امتحانات منتصف العام الدراسي للصف الثاني الثانوي 2024، تبدأ 14 يناير المقبل بمادة اللغة العربية، وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر بمادة اللغة الأجنبية الأولى، موضحا أن الجدول يشمل مدارس اللغات والرسمي والخاص والرياضي.

وجاء جدول امتحانات منتصف العام الدراسي للصف الثاني الثانوي 2024 في المنوفية، على النحو التالي: