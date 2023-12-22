جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الأول 2024، إذ تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث من المقرر أن تنطلق في الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم، وتستمر لنحو 5 أيام بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم، وذلك بعدما جرى اعتماده من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الأول 2024، إلى جانب ضوابط الامتحانات، أوقات الاستراحة بين الامتحانات، وموعد إجازة نصف العام 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وبحسب جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024، فإنّه من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت 13 يناير المُقبل، إذ تستمر لمدة 5 أيام وتنتهي الأربعاء 24 من نفس الشهر، حيث يشهد كل يوم منهما أداء الامتحانات في مادتين.

امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 كالآتي:

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية يستمر لمدة 3 ساعات، إذ يبدأ 9:00 صباحًا ويستمر حتى 12:00 ظهرًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف يبدأ 12:30 ويستمر حتى 2:00 ظهرًا.

- الاثنين 15 يناير 2024.. امتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ الساعة 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة نصف ساعة، ويبدأ امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ الساعة 11:00 ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

- الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30، ثم استراحة نصف ساعة، يليه امتحان الأحياء يبدأ 11:00 ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

- الاثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:30، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:00 وحتى 1:30 ظهرًا.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان الرياضيات لمدة 3 ساعات بدءا من 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف بدءًا من 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي العام

وفيما يخص ضوابط جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2024 فإنّها تضمنت الآتي:

- تتولى الإدارة التعليمية إعداد جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الواردة بالقرار الوزاري 191 لسنة 2019 وذلك قبل امتحانات المواد الأساسي بوقتٍ كافٍ.

- يتم تكليف التوجيه بوضع الامتحانات والإشراف عليها حسب مواصفات الورقة الامتحانية.