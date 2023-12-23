جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 «عام ورياضي» رسميًا، وذلك بعدما اعتمده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، إذ من المقرر أن تنطلق في الأسبوع الثالث من شهر يناير القادم، وتستمر لمدة 6 أيام لتنتهي قبل أيام من انطلاق إجازة نصف العام، بحسب ما كشفت مديرية التربية والتعليم في بيان لها.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 عام ورياضي، وضوابط الامتحانات، ومواعيدها بالتفصيل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فإنّه من المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الأول الأربعاء 17 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام وتنتهي الأربعاء 24 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية لمدة ساعتان، إذ تبدأ 9:00 وحتى 11:00 ظهرًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة نصف ساعة، يليها امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف يبدأ 11:30 وحتى 1:00 ظهرًا.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 وينتهي 10:30، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان المجالات العملية لمدة ساعة، إذ يبدأ 11:00 ويستمر 12:00 ظهرًا، وامتحان صناعي واقتصاد منزلي.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 11:00، ويستمر امتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 11:00 و12:30 ظهرًا.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30، يليه استراحة نصف ساعة، ثم امتحانات المجالات العملية «زراعي» لمدة ساعة إذ يبدأ 11:00 وحتى 12:00 ظهرًا.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه استراحة نصف ساعة، ثم يبدأ امتحان التكنولوجيا لمدة ساعة، إذ يبدأ 11:00 وحتى 12:00، ثم استراحة نصف ساعة، يليها امتحان الخط العربي لمدة ساعة إذ يبدأ 12:30 وحتى 1:30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:00 صباحًا، ثم استراحة نصف ساعة، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 11:30 ويستمر حتى 1:00 ظهرًا، بمدارس اللغات فقط، ثم استراحة نصف ساعة يليه امتحان التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط، ويستمر لمدة ساعة إذ يبدأ 11:30 ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

ضوابط امتحانات الترم الأول 2024

وفيما يخص ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 فإنّها تتمثل في الآتي:

الأنشطة التربوية الاختيارية ساعة واحدة تقويم عملي لكل مادة مختارة قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة فورًا.

امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، والخاصة لغات يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتان.

امتحان التربية الرياضية «علمي» لمدارس التربية الرياضية فقط قبل موعد هذا الجدول بوقتٍ كافٍ.

تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.