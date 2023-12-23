هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في عيد الحب بـ لبنان

بدأت بعض الشركات المنظمة للحفلات الغنائية الإعلان عن حفلاتهم المقرر إقامتها في عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير، التي تبدأ بحفل غنائي كبير للفنان هاني شاكر.

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في عيد الحب

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر حفله الغنائي في عيد الحب في أحد الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت، وجرى طرح البوستر الرسمي للحفل من قبل الشركة المنظمة.

يذكر أن هاني شاكر كان قد طرح مؤخرا «بلاد البخت» عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا ونجحت الأغنية في تخطى حاجز المليون مشاهدة.