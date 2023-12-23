رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في عيد الحب بـ لبنان

كتب:

بسمة شطا
10:34 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

بدأت بعض الشركات المنظمة للحفلات الغنائية الإعلان عن حفلاتهم المقرر إقامتها في عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير، التي تبدأ بحفل غنائي كبير للفنان هاني شاكر.

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في عيد الحب 

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر حفله الغنائي في عيد الحب في أحد الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت، وجرى طرح البوستر الرسمي للحفل من قبل الشركة المنظمة.

يذكر أن هاني شاكر كان قد طرح مؤخرا «بلاد البخت» عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا ونجحت الأغنية في تخطى حاجز المليون مشاهدة.

 

اقرأ المزيد:

هاني شاكر يحتفل بتخطي هاشتاج يحمل اسمه مليار مشاهدة على «تيك توك»

في عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كانت علاقته بـ«العندليب» عبدالحليم حافظ؟

نجوم الفن يطرحون أغنيات لدعم القضية الفلسطينية.. آخرهم هاني شاكر

هاني شاكر: مصطفى كامل صديق الكفاح ولن يعكر أحد روح الود بيننا
بقلم بسمة شطا