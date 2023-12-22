هاني شاكر: مصطفى كامل صديق الكفاح ولن يعكر أحد روح الود بيننا

أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، بيانًا يحذر خلاله من الزج باسمه في أية مهاترات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حد وصفه، مشددًا على عمق الصداقة التي تجمعه مع نقيب المهن الموسيقية الحالي الفنان مصطفى كامل.

بيان من هاني شاكر

وأضاف الفنان هانى شاكر، خلال بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «أؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعني بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس إدارة النقابة وأربأ أن يزج باسمي على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بيني وبين صديق الكفاح والنجاحات الفنان مصطفى كامل».

قرار نقيب الموسيقيين بشطب السكريتر السابق أحمد رمضان

وكان مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقاية المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا، الاثنين الماضي، بشطب عضوية أحمد رمضان من جدول النقابة نهائيًا، والذي جاء برقم 1 لسنة 2023، ما جعل أحمد رمضان السكريتر السابق لنقيب الموسيقيين بالمجلس السابق يقوم بالرد على القرار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأن ما يفعله النقيب الحالي هو تصفية حسابات شخصية وعدم التفرقة بين منصبه وشخصه.