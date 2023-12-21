في عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كانت علاقته بـ«العندليب» عبدالحليم حافظ؟

يحل اليوم 21 من شهر ديسمبر عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي يُعد من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، ولمع نجمه سريعاً بعد غنائه لبعض الملحنين الكبار، كما أنه شارك في برامج الأطفال أثناء فترة طفولته، وتمكن من أدائه في الغناء حتى لقب بأمير غناء الوطن العربي.

وفي فترة طفولته شارك الفنان هاني شاكر في كورال حفل يقدمه عبدالحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» وشاركه الغناء مرة أخرى على المسرح في أغنية «كدة برضه يا قمر»، كما أنه أصبح نقيب الموسيقيين لمدة قد تصل إلى 7 أعوام متتالية حتى تقدم باستقالته عام 2022.

علاقة هاني شاكر بعبدالحليم حافظ

كشف الفنان هاني شاكر في حوار سابق في برنامج على قناة «سي بي سي» مع الإعلامية منى الشاذلي عن علاقته مع عبدالحليم حافظ، حيث قال إن في بدايته كان يعتقد بأن الملحن الموجي يقدم هاني شاكر لمحاربة عبدالحليم به كما أظهرت بعض الصحف، ما تسبب في غضب عبد الحليم حافظ.

اللقاء الأول

وأضاف نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر خلال لقائه في البرنامج بأن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ حضر له حفلتين في أحد الفنادق في القاهرة، وأثناء الحفل الأول طلب هاني شاكر مقابلة عبدالحليم قبل ظهوره على المسرح ليوضح له عدم صحة الكلام الذي تداولته الصحافة ويعبر له عن مدى حبه واحترامه له، واستكمل بأن العلاقة بينهما أصبحت مستقرة بعد هذا اللقاء، حيث تفهَّم عبدالحليم حقيقة الأمر وقل غضبه وكان سعيدا أثناء الحفل.

اللقاء الأخير

تابع الفنان هاني شاكر حديثة قائلاً «بأن في الحفل الثاني له حضر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكان مهتم بتفاصيل الحفل، حيث حرص على إصلاح المشكلات التقنية، كما أنه أشرف على تجهيزات الحفل بنفسه ليتأكد من سلامة كل شيء، كما أنه جلس وغنى معه على المسرح أغنية كدة برضه يا قمر».

وفاة عبدالحليم حافظ

كشف نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر بأن هذا اللقاء كان اللقاء الأخير بينهما، حيث سافر الفنان عبدالحليم حافظ بعد هذا الحفل للعلاج في الخارج وتوفي قبل عودته إلى مصر.