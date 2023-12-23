«تعليم مطروح» تكرم الطلاب المتفوقين في المسابقات العلمية (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم في مطروح احتفالية لتكريم طلاب المحافظة المتفوقين علمياً، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومحمد خليل مدير العلاقات الخارجية والفعاليات بشركة اديوميتر مصر، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وعدد من أولياء الأمور المكرمين.

المتفوقين علمياً

وأكد محمد خليل، خلال الاحتفالية، اليوم، جهود المدارس والمعلمين مع الطلاب المتفوقين علمياً وأولياء أمورهم، وقدم عرضاً توضيحيا مبسطا عن المسابقات الدولية التي تشرف عليها شركة أديوميتر مصر لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس اليابانية والخاصة لغات، وكيفية المشاركة وتقديم نماذج من الطلاب الفائزين والمتميزين علمياً، ودارت حلقة حوارية مع الحضور لتبادل الخبرات وبيان أهمية المسابقات التنافسية.

تكريم طلاب المدارس الرسمية واليابانية في مطروح

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وممثل اديوميتر مصر طلاب المدرسة اليابانية وابن سينا الرسمية لغات والحرية الخاصة، والذين تفوقوا علمياً في مسابقة «Hippo» الأولمبياد الدولي، خاصة باللغة الإنجليزية ومسابقة «AMO» الأوليمبياد الأمريكي الخاص بمادة الرياضيات، والتي أشرفت على تنظيمها الشركة، مهنئين الطلاب النوابغ المكرمينز

وثمّن «شحاتة» دور أولياء الأمور شركاء النجاح في تقديم سبل الدعم الإيجابي لأبنائهم لتحقيق التميز العلمي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الشركة ووزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، للمساهمة الإيجابية في إكتشاف المواهب الطلابية علمياً، وتوفير الإعداد اللازم لهم ليكونوا نواة طيبة لعلماء المستقبل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن وزارة التربية والتعليم تستهدف من خلال تنظيم المسابقات الدولية العلمية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات الداعمة اكتشاف، ورعاية الموهوبين وصقل المهارات العلمية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.