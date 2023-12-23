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ضبط 2.5 طن سماد مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
11:36 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
ضبط سماد في حملة تموينية

ضبط سماد في حملة تموينية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، حملاتها المكثفة في كل مدن ومراكز المحافظة. 

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 450 جوالا أسمدة مدعمة زنة كل منها 50 كجم بإجمالي 22500 كيلو جرام، وذلك قبل طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة. 

توزيع الكميات المضبوطة على أصحاب الحيازات الزراعية

وجاءت الحملة في إطار الحفاظ على الدعم، خاصة الأسمدة المدعمة المخصصة للجمعيات الزراعية، لتوزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية، خاصة في وقت زراعة الأقماح المحلية والمحاصيل الشتوية والعمل على منع تداولها فى السوق السوداء.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة 

وتأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

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بقلم إحسان شعبان