صانعات السينما العربية يمهدن الطريق أمام أوسكار.. كوثر بن هنية للمرة الثانية

نجحت صانعات السينما العرب في التواجد على الساحة السينمائية العالمية هذا العام من خلال إبدعاتهن التي تعبر عن الواقع العربي بوجهة نظر سينمائية مختلفة، وذلك بعد الإعلان عن القائمة المختصرة للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي التي تضم 15 فيلما من إجمالي 88 فيلما عالميا تقدموا للمسابقة، ومن بين الأفلام المختارة عملين عربيين «بنات ألفة» لـ كوثر بن هنية، و«كذب أبيض» لـ أسماء لمدير.

عاد اسم المخرجة التونسية كوثر بن هنية يتردد مرة أخرى على الساحة السينمائية العالمية، وذلك بعد ما جاء فيلمها الأحدث «بنات ألفة» في القائمة المختصرة لجوائز أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ 96، وهي القائمة التي تضم 15 فيلما من المقرر أن يتم اختيار 5 أفلام فقط من بينهم للتنافس على الجائزة التي سيتم الإعلان عنها في حفل توزيع الجوائز الشهير في مارس 2023.

ليست الأولى.. كوثر بن هنية تقترب من جائزة أوسكار في 2021

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقترب فيها كوثر بن هنية من جائزة أوسكار، حيث وصلت في عام 2021 إلى المنافسة النهائية عن فيلمها «الراجل الذي باع ظهره» في النسخة الـ 93 من حفل توزيع الجوائز، ولكن الجائزة ذهبت في هذا العام للفيلم الدنماركي «Another Round».

وللعام الثاني على التوالي تصل المغرب للقائمة المختصرة لـ أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث تواجد العام الماضي فيلم «القفطان الأزرق» للمخرجة مريم توزاني في القائمة المختصرة، ولكن لم يحالفه الحظ في الوصول إلى القائمة النهائية، ليكون الرهان الأكبر أمام «كذب أبيض» في تحقيق الفوز الأول للمغرب في جوائز أوسكار.

خليل حنون: حظوظ «بنات ألفة» و«كذب أبيض» في الترشح لجائزة أوسكار عالية

ويرى الناقد اللبناني خليل حنون أن فرص الفيلمين بالترشيح للجائزة عالية، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «وصل الفيلم التونسي (بنات ألفة) والفيلم المغربي (كذب أبيض) للقائمة القصيرة للأوسكار، وبهذا تصبح حظوظهما للترشح للجائزة عالية».