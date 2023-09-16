بعد ترشيحه لجائزة أوسكار.. تعرف على تفاصيل فيلم «كذب أبيض»

انضم المغرب إلى قائمة الدول العربية التي رشحت أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث وقع اختيارها على فيلم «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير، وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي رشحت أفلامها لـ أوسكار 2024 إلى 4 دول من بينها تونس، العراق واليمن.

عرض الفيلم الوثائقي «كذب أبيض» للمرة الأولى في مسابقة «نظرة ما» في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول سيدة مسنة تعمل في مجال السينما وفي الوقت نفسه تبحث عن حقيقة عائلتها، وتدمج التاريخ الشخصي والوطني عندما تتأمل في أحداث شغب الخبز التي وقعت في المغرب عام 1981.

المغرب يصل مرتين للقائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي

رشح المغرب فيلما للمرة الأولى في تاريخه عام 1977، وكان بعنوان «عرس الدم» للمخرج سهيل بن بركة، وتلاه عدد من الترشيحات على سنوات متفرقة، ولكن بدأ الترشيح بشكل منتظم منذ عام 2006 بـ «السمفونية المغربية» للمخرج كمال كمال، ووصل المغرب مرتين إلى القائمة المختصرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي الأولى لفيلم «عمر قتلني» إخراج رشدي زيم عام 2011، والثانية العام الماضي مع فيلم «القفطان الأزق» للمخرجة مريم توزاني.

تونس والأردن واليمن ترشح أفلامها لـ أوسكار 2024

وكانت تونس أول الدول العربية التي رشحت فيلما لـ أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، حيث وقع اختيارها على فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، بينما وقع اختيار العراق على فيلم «جنائن معلقة» واليمن «المرهقون»، بينما تستعد مصر لإعلان الفيلم المرشح للأوسكار منتصف الأسبوع الجاري بعد اجتماع لجنة اختار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار.