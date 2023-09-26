«بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية بقائمة الأقرب لجائزة «أوسكار أفضل فيلم دولي»

ذهبت المؤشرات والتوقعات الأولية لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ96، إلى وصول الفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، إلى القائمة المختصرة للأفلام، التي سوف تتنافس على الجائزة في حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح «دولبي» في مارس 2023، وذلك وفقا الكاتب كلايتون ديفيس، كبير محرري الجوائز في مجلة «فاريتي».

ووضع الكاتب كلايتون ديفيس، قائمة للأفلام التي تعتبر الأقرب للتنافس النهائي على جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم دولي، وكان على رأس القائمة فيلم «The Zone of Interest» للمخرج الإنجليزي جوناثان جلازر، وهو الفيلم الذي عرض للمرة الأولى في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، وحظي بإشادة النقاد، وفاز بالجائزة الكبرى وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما، وهو من تأليف وإخراج جوناثان جليزر، وهو مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب مارتن أميس الصادرة عام 2014.

توقعات القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

ويحظى الفيلم الياباني «Perfect Days» بفرصة كبيرة، حيث عُرض الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج فيم فيندرز، وشهد الفيلم عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، وحصل بطل الفيلم كوجي ياكوشو على جائزة أفضل ممثل في المهرجان، وتتضم القائمة أيضا الفيلم الألماني «The Teachers’ Lounge» إخراج إيلكر ساتاك.

ومن الأفلام المتوقع تنافسها على الجائزة في القائمة النهائية، الفيلم الفرنسي «The Taste of Things» للمخرج الفرنسي من أصول فيتنامية تران آنه هونج، الحاصل على جائزة أفضل مخرج في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، والفيلم الأيطالي «Io capitano» الفائز بجائزة الأسد الفضي للمخرج ماتيو جاروني وجائزة «مارسيلو ماستروياني» عن أداء الممثل سيدو سار، في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي.

ووفقا لـ «ديفيس» هناك عدد من الأفلام التي قد تحظى بفرصة في التواجد بالمنافسة النهائية منها «Fallen Leaves» إخراج آكي كوريسماكي (فنلندا)، «Society of the Snow» (إسبانيا)، بالإضافة إلى «Shayda» (أستراليا).