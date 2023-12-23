9 إجراءات من محافظة القاهرة لضبط الأسواق.. أبرزها تشغيل 2100 منفذ بيع

شهدت محافظة القاهرة، نشاطًا مكثفًا للأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق والتوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومن أبرز أنشطة المحافظة في هذا الملف خلال عام 2023، ما يلي:

- افتتاح أكثر من 2100 منفذ بيع ثابت ومتحرك.

- تعمل المحافظة على إقامة منافذ البيع بالتعاون مع الغرفة التجارية وشركاء التنمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- العمل على زيادة المعروض السلعي المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية.

إقامة أكثر من 100 معرض

- إقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية يتم نشرها بأحياء القاهرة لزيادة المعروض السلعي المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية.

- توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وأسعار مناسبة والتصدي لمحاولات الاحتكار للسلع من بعض التجار.

تحرير 881 محضرا ضد بعض المجازر

- العمل على ضبط الأسواق والتصدي لتداول سلع غير صالحة أو مطابقة للمواصفات حرصا على صحة المواطنين.

- تحرير 881 محضرا ضد بعض المجازر.

- ضبط 366 طنا و311 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك.

- مصادرة 12 طنا و652 كجم دواجن من المذبوحات خارج المجازر المرخصة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ«الوطن»، إن أجهزة محافظة تواصل العمل من أجل التيسير على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ ومتابعة الأسواق والمحلات.