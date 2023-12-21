انخفاض كبير في سعر اللحوم اليوم.. وكيلو المستورد بـ170 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 21-12-2023 تراجعا بنحو 25 جنيها لكيلو اللحم البلدي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 300 جنيه إلى 350 جنيه مقابل 325 إلى 375 جنيها الأسبوع الماضي، وتراوحت أسعار اللحوم بين 280 و380 جنيها في المنافذ التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وفق ما كشفته شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وبحسب شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإنّ سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين تراجع بنحو 25 جنيها في الكيلو مقارنة بالأسبوع الماضي لتسجل اليوم بين 300 و350 جنيها حسب النطاق الجغرافي لبيع اللحوم أو قطعية اللحوم، فما بلغت أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق نحو 190 و250 جنيها للحم البرازيلي البقري.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وتابعت الشعبة أنّ اللحوم الهندي تراوحت أسعارها بين 170 جنيها لكيلو اللحم المفروم، و230 جنيها لكيلو اللحم الكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيها.

تراجع ورادات مصر من اللحوم

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنّ قيمة واردات مصر من اللحوم تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، وتسجل نحو 941.822 مليون دولار في مقابل 1.285 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.