النائب عمرو هندي: الحوار الوطني لم شمل الأحزاب وأثرى الحياة السياسية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس على استكمال الحوار الوطني يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية في مصر.

الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمهورية الجديدة التي شرع الرئيس في بنائها تتسع الجميع، وذلك من خلال الفعل الحقيقي على أرض الواقع، حيث تسير مصر بخطي ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي ووجود مساحة للجميع، و نحو جمهورية جديدة لحقوق الإنسان، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم أجمع إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة رحلة البناء والتنمية الشاملة.

وأشار النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني جزء من الدولة المصرية الجديدة، خاصة أنه يهدف لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما يعكس التوازن والتنوع، من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري.

حراك سياسي غير مسبوق

وأشاد هندي، بحالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي كان للحوار الوطني دور كبير فيها، إضافة للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية وهو ما يعود على الملف السياسي بشكل عام واتضح ذلك جليا في عملية الانتخابات الرئاسية التي شهدت حشدا غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبي شهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.