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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حزب «أبناء مصر»: الحوار الوطني ضمانة لبناء الجمهورية الجديدة

كتب:

محمد أباظة
02:05 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
المهندس مدحت بركات

المهندس مدحت بركات

أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني، دليل على أن الرئيس يريد أن يكمل بناء الجمهورية الجديدة بمعاونة كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وقال «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الحوار الوطني هو وسيلة أساسية لبناء أي أمة، حيث يُتيح لكل فرد أن يعبر عن رأيه، ويشارك الآخرون في التعليق على هذا الرأي باحترام أفكار ومعتقدات الآخر.

وأضاف بركات أن الحوار الوطني سلاح رائع وفعال في تقدم وبناء المجتمعات والدول، وهو ضمانة حقيقية لنجاح الجمهورية الجديدة، مؤكّدا أنَّ الأحزاب السياسية كانت لها دور كبير في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين، ما انعكس على الإقبال الكثيف على الانتخابات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.