حزب «أبناء مصر»: الحوار الوطني ضمانة لبناء الجمهورية الجديدة

أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني، دليل على أن الرئيس يريد أن يكمل بناء الجمهورية الجديدة بمعاونة كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وقال «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الحوار الوطني هو وسيلة أساسية لبناء أي أمة، حيث يُتيح لكل فرد أن يعبر عن رأيه، ويشارك الآخرون في التعليق على هذا الرأي باحترام أفكار ومعتقدات الآخر.

وأضاف بركات أن الحوار الوطني سلاح رائع وفعال في تقدم وبناء المجتمعات والدول، وهو ضمانة حقيقية لنجاح الجمهورية الجديدة، مؤكّدا أنَّ الأحزاب السياسية كانت لها دور كبير في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين، ما انعكس على الإقبال الكثيف على الانتخابات.