تعطيل الدراسة في حلقات القرآن بـ«أزهرية الإسكندرية» اليوم بسبب الأمطار

أعلن فرع الرواق الأزهري بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إيقاف جميع الحلقات المباشرة لرواق القرآن الكريم للأطفال والكبار، نظراً لتقلبات الطقس واستمرار تساقط الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامة الأطفال.

استمرار حلقات القرآن الكريم«أون لاين»

وأضاف فرع الرواق الأزهري بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه نظرا لاستمرار أمطار الإسكندرية اليوم، فإنه سيتم استكمال حلقات القرآن الكريم للأطفال والكبار أون لاين والمحاضرات عن بعد عبر فروع رواق الإسكندرية.

وسبق منذ يومين تكريم الأطفال المتميزين فى الحفظ والتجويد بفرع رواق النصر الابتدائى بغيط العنب، حيث أشادت الإدارة بمستوى الأطفال المتميزين، والمجهود المبذول من المحفظين والمنسقين بالفرع.

اضطراب جوي في الإسكندرية

يذكر أن الإسكندرية تشهد تقلبات جوية صحبها سقوط أمطار متباينة الشدة، إضافة إلى شدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال تبعات نوة الفيضة الصغرى، والتي تستمر حتى مساء اليوم السبت.