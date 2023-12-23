شروط انضمام الأحزاب لـ«التنسيقية».. «ضم شابة على الأقل»

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع بداية العام الجديد لاستقبال دفعة جديدة من أعضائها من شباب الأحزاب أو السياسيين المستقلين، وكذلك الأحزاب غير المسجلة في التنسيقية.

وأعلنت التنسيقية عبر موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الشروط التي يجب توافرها في الأحزاب المتقدمة لعضويتها، وجاءت أهم شروط الأحزاب في أن يكون الحزب المرشح مقيدا لدى لجنة شئون الأحزاب وليس تحت التأسيس، وأن تكون أوضاع الحزب مستقرة ولا يوجد به نزاعات قيادية.

لا تتجاوز أعمار ممثلي الحزب المتقدم بهم 40 عاما

كما يجب أن يكون مر على عضوية ممثلي الحزب عامًا متصلًا على الأقل حتى وقت التقديم، وألا تتجاوز أعمار ممثلي الحزب المتقدم بهم 40 عاما في حينه، ويشترط في ممثلي الحزب أن يكون بينهم شابة على الأقل وأن يكون أحدهم على الأقل تحت سن 25 سنة، بالإضافة لتقديم رؤية تنفيذية للحزب في حل إحدى المشكلات العامة أو تنمية أحد المجالات.

كما أكدت التنسيقية، أن هناك شروطًا إضافية يجب توافر أحدها، منها أن يكون للحزب عضو أو أكثر بمجلس النواب، مع تقديم نسخة من برنامج الحزب السياسي والانتخابي.

أوراق التقدم الرسمية

أشارت التنسيقية إلى أنه يجب تقديم خطاب رسمي بخاتم الحزب مستوفٍ لبيانات ممثليه وبتوقيع رئيسه، ورؤية تنفيذية للحزب في حل إحدى المشكلات العامة أو تنمية أحد المجالات، ونسخة برنامج الحزب حال كون الحزب ليس له تمثيل بمجلس النواب.