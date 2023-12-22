رئيس حزب الوفد: علينا تنحية أي خلافات جانبا ونعمل معا لأجل الوطن

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مصلحة الوطن أهم من كل شيء، لافتًا إلى أن ما يحدث في الحزب من مشكلات موجودة في كل الأحزاب للأسف، ويجب أن ننحي تلك الخلافات جانبًا وننشغل بمصلحة البلد ونعمل من أجلها معًا.

تخطيط وأفكار ومقترحات

وأوضح «يمامة» في تصريح لـ«الوطن»، أن الصراعات الداخلية والصراع على الكراسي تهدم ولا تبني، موجهًا نصيحته للجميع بأن يكون الهدف هو البناء والتنمية والمشاركة من أجلهما ويعمل كلٌ في مجاله ويقدم كل ما لديه من تخطيط وأفكار ومقترحات، فكل الصراعات الحالية تنظر للهدف القصير وهو الكرسي وهو أمر غير صحيح فالهدف الأعظم هو الوطن.

المشاركة في الحوار الوطني

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن الدولة المصرية بصدد مرحلة جديدة تحتاج إلى التكاتف ومزيد من العمل والجهد، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الحوار الوطني وتقديم ما لديهم من خبرات ومعارف في مختلف المجالات من أجل مصلحة الوطن، خاصة وأن جلسات الحوار الوطني تبنت عدة قضايا منها التعليم ومشكلات الإدارة المحلية والصحة وغيرها من الأمور التي تمس المواطن المصري.