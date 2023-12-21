«حماة الوطن»: الصناعة المصرية في طريقها للعالمية

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب «حماة الوطن»، إن استغلال ما حدث في الفترة الماضية من ظهور العلامات التجارية المصرية بشكل غير مسبوق، بل أصبحت تتصدر عمليات التصدير للخارج بعد التغطية المحلية يجب أن يكون محل اهتمام من الجميع، وأن نخرج الصناعة المصرية بجودة عالمية لأننا نروج لسمعتنا الصناعية الآن.

القطاع المصرفي

وأوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن»، أننا مطالبون بوضع جميع المنتجات المصرية تحت شعار الجودة العالمية، ونركز على أن كل منتج يجرى تصديره هو يعبر عن جودة الصانع المصري ومعايير المستثمر المصري، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي له دور كبير في الفترة الحالية والمقبلة ودعمه للمستوى الاقتصادي والصناعي.

الحوار الوطني

وأشار إلى أنه يجب الدفع بكل الملفات العامة والخاصة في الحوار الوطني وعلى رأسها استكمال محاور التنمية على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري والاقتصادي، ونحتاج لاستمرار جلسات الحوار ومتابعة توصياتها المهمة التي ظهر جزء منها في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن حزب حماة الوطن شارك في أكثر من ملف في جلسات الحوار الوطني بمختلف لجانه، وأضافوا الكثير على كل الأصعدة وهو دور حزبي وطني نعتز به جميعًا.