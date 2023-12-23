افتتاح دار ضيافة مجانية لأهالي أطفال مرضى السرطان في الإسكندرية غدا

يفتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، غداً الأحد، دار ضيافة مجانية بمنطقة برج العرب، لاستضافة أهالي الأطفال من مرضى السرطان خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفي سرطان الأطفال الجامعي ببرج العرب.

أهمية دار الضيافة المجانية في الإسكندرية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن هذا الافتتاح يأتي ضمن مبادرة من جمعية الإسكندرية لكفالة اليتيم، وأسست مقراً للدار بعد تجهيزها بالكامل، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للاهتمام بالمرضى وتوفير سبل الدعم والراحة لهم.

تفاصيل مستشفي سرطان الأطفال الجامعى ببرج العرب

وتقدم مستشفي سرطان الأطفال الجامعى ببرج العرب، خدمات صحية شاملة بجودة عالمية وفق أساليب التكنولوجيا الحديثة للمساهمة لتطوير النظام الصحي في مصر.

وتعمل على تقديم الرعاية للاسرة المصرية المصاب احد أفرادها بالسرطان، من خلال فريق عمل مؤهل علميا بأستخدام أفضل الاجهزة ونفسيا للتعامل مع الاطفال والكبار لتخفيف معاناتهم في أطار الثقة المتبادلة والقيم الاخلاقية المشتركة.

وبناءا على ذلك فإنه سيتم افتتاح دار الضيافة المجانية لاستضافة أهالي الأطفال من مرضى السرطان، خلال فترة تلقيهم العلاج نظراً لأن المستشفى تخدم كافة الاطفال من محافظات عدة.